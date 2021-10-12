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    08:53, 12 Октябрь 2021 | GMT +6

    684 пациента с КВИ находятся в тяжелом состоянии в Казахстане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане 53 729 человек продолжают получать лечение от КВИ, из них 684 находятся в тяжелом состоянии. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.

    «На 12 октября лечение от КВИ продолжают получать 53 729 человек (46 665 КВИ+ и 7 064 КВИ-), из них в стационарах находятся 9 550 пациентов, на амбулаторном уровне – 44 179 пациентов. Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся в тяжелом состоянии 684 пациента, в состоянии крайней степени тяжести – 197 пациентов, на аппарате ИВЛ – 128 пациентов», - говорится в сообщении МВК.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК
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