684 пациента с КВИ находятся в тяжелом состоянии в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане 53 729 человек продолжают получать лечение от КВИ, из них 684 находятся в тяжелом состоянии. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.

«На 12 октября лечение от КВИ продолжают получать 53 729 человек (46 665 КВИ+ и 7 064 КВИ-), из них в стационарах находятся 9 550 пациентов, на амбулаторном уровне – 44 179 пациентов. Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся в тяжелом состоянии 684 пациента, в состоянии крайней степени тяжести – 197 пациентов, на аппарате ИВЛ – 128 пациентов», - говорится в сообщении МВК.