-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 23:15
683 бессимптомных носителя коронавируса зарегистрировали в Казахстане
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За 16 июня 2020 года зарегистрированы 683 бессимптомных носителя коронавирусной инфекции, не входящих в общую статистику. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.
город Нур-Султан - 774 (+86)
город Алматы - 907 (+27)
город Шымкент - 653 (+34)
Акмолинская область - 82 (+13)
Актюбинская область - 207 (+60)
Алматинская область - 402 (+42)
Атырауская область - 620 (+92)
Восточно-Казахстанская область - 202 (+14)
Жамбылская область - 94 (+8)
Западно-Казахстанская область - 379 (+57)
Карагандинская область - 951 (+97)
Костанайская область - 58 (+4)
Кызылординская область - 159 (+1)
Мангистауская область - 212 (+18)
Павлодарская область - 64 (+5)
Северо-Казахстанская область - 141 (+9)
Туркестанская область - 270 (+116)
Итого бессимптомных в Казахстане - 6175
- 350 заболевших коронавирусом выявили в Казахстане, прирост составил 2,3%
- Домашний карантин для бессимптомных больных: инструкция для всех членов семьи
- Хирурги Алматы и казахский профессор из США помогли встать на ноги юному мотоциклисту
- Восемь выздоровевших от коронавируса жамбылцев сдали свою кровь для лечения заболевших
- В Кызылординской области усиливают карантинные меры
- Плюс 159: число выздоровевших от коронавируса в Казахстане достигло 9647
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана