683 бессимптомных носителя коронавируса зарегистрировали в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За 16 июня 2020 года зарегистрированы 683 бессимптомных носителя коронавирусной инфекции, не входящих в общую статистику. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.

город Нур-Султан - 774 (+86)

город Алматы - 907 (+27)

город Шымкент - 653 (+34)

Акмолинская область - 82 (+13)

Актюбинская область - 207 (+60)

Алматинская область - 402 (+42)

Атырауская область - 620 (+92)

Восточно-Казахстанская область - 202 (+14)

Жамбылская область - 94 (+8)

Западно-Казахстанская область - 379 (+57)

Карагандинская область - 951 (+97)

Костанайская область - 58 (+4)

Кызылординская область - 159 (+1)

Мангистауская область - 212 (+18)

Павлодарская область - 64 (+5)

Северо-Казахстанская область - 141 (+9)

Туркестанская область - 270 (+116)

Итого бессимптомных в Казахстане - 6175