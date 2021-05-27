09:34, 27 Май 2021 | GMT +6
682 пациента с коронавирусом находятся в тяжелом состоянии – Минздрав РК
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 30 872 человека продолжают получать лечение от коронавируса в Казахстане. 682 пациента находятся в тяжелом состоянии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Министерства здравоохранения РК.
На 27 мая лечение от КВИ продолжают получать 30 872 человека (30 297 КВИ+ и 575 КВИ-), из них в стационарах находится – 11 724 пациента, на амбулаторном уровне – 19 148 пациентов.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:
• в тяжелом состоянии – 682 пациента,
• в состоянии крайней степени тяжести – 166 пациентов,
• на аппарате ИВЛ – 100 пациентов.
Напомним, за прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 1 849 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.