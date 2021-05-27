682 пациента с коронавирусом находятся в тяжелом состоянии – Минздрав РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 30 872 человека продолжают получать лечение от коронавируса в Казахстане. 682 пациента находятся в тяжелом состоянии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Министерства здравоохранения РК.

На 27 мая лечение от КВИ продолжают получать 30 872 человека (30 297 КВИ+ и 575 КВИ-), из них в стационарах находится – 11 724 пациента, на амбулаторном уровне – 19 148 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

• в тяжелом состоянии – 682 пациента,

• в состоянии крайней степени тяжести – 166 пациентов,

• на аппарате ИВЛ – 100 пациентов.

Напомним, за прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 1 849 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.