681 многодетная семья отпраздновала новоселье в ВКО в 2021 году

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - 681 многодетная семья отпраздновала новоселье в ВКО в 2021 году. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на инфоцентр ВКО.

Особое внимание в Восточно-Казахстанской области уделяется социальной поддержке граждан. В регионе разработаны различные формы оказания помощи многодетным и малообеспеченным семьям.

Многодетные семьи, воспитывающие школьников, обеспечиваются формой, обувью и питанием. Родители малышей освобождены от оплаты в детские дошкольные учреждения. А студентам ТиПО предоставляется бесплатное питание и проживание.

По данным областного акимата, для обеспечения проезда в общественном транспорте детей из малообеспеченных и многодетных семей выделено свыше 340,7 млн тенге.

Актуальный во все времена жилищный вопрос тоже планомерно находит свое решение. Для поддержки населения с невысоким уровнем дохода для приобретения заветных квадратных метров предусмотрена мера по предоставлению жилищных сертификатов. В 2021 году выдано 204 жилищних сертификата на сумму 204 млн тенге.

Кроме того, в области реализуется поэтапная программа обеспечения жильём этой категории семей. Введено в эксплуатацию 394 дома 681 квартир на 9 млрд тенге для многодетных матерей и социально уязвимых семей, которые стояли в очереди на получение жилья в 2021 году.

На льготных условиях многодетным семьям выдано в 2021 году 160 микрокредитов на 438 млн тенге. Многие из них смогли обучиться основам предпринимательства по проекту «Бастау Бизнес» в рамках программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства «Еңбек». По программе на постоянные рабочие места устроились 17 тысяч человек, а краткосрочное обучение по востребованным специальностям прошли 1,2 тысячи человек.

В рамках повышения мобильности трудовых ресурсов в 2021 году переселены в область 645 человек.

Большое внимание уделяется ремонту объектов социального обеспечения. Так, капитальные и текущие ремонты проведены в центрах оказания специальных социальных услуг в Усть-Каменогорске, Семее, Риддере, Бородулихинском, Тарбагатайском, Урджарском, Шемонаихинском районах и районе Алтай. Общая сумма составила 147,2 млн тенге.



