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    21:28, 03 Июнь 2021 | GMT +6

    680 жителей Атырауской области привились от коронавируса за сутки

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    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырауской области, где продолжается массовая вакцинация населения, за сутки от коронавируса привились 680 человек, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщила пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, I компонент вакцин «Спутник V», «QazVac» и «Hayat-Vax» получили 680 местных жителей. Из них 11 медработников, 29 педагогов, 1 полицейский, 5 студентов, 4 сотрудника правоохранительных органов, 4 госслужащих, 4 человека с хроническими заболеваниями, 622 местных жителя.

    В период с 1 февраля I компонентом вакцин «Спутник V», «QazVac» и «Hayat-Vax» вакцинировано 57 655 человек. II компонентом вакцин привиты 22 238 человек.

    Всего в регионе работают 31 стационарный и 10 передвижных пунктов вакцинации. Узнать о наличии вакцин в прививочных пунктах можно по номеру колл-центра: 98-02-92.


    Теги:
    Здравоохранение Атырауская область Коронавирус в РК Вакцинация
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