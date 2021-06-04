680 жителей Атырауской области привились от коронавируса за сутки

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырауской области, где продолжается массовая вакцинация населения, за сутки от коронавируса привились 680 человек, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщила пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, I компонент вакцин «Спутник V», «QazVac» и «Hayat-Vax» получили 680 местных жителей. Из них 11 медработников, 29 педагогов, 1 полицейский, 5 студентов, 4 сотрудника правоохранительных органов, 4 госслужащих, 4 человека с хроническими заболеваниями, 622 местных жителя.

В период с 1 февраля I компонентом вакцин «Спутник V», «QazVac» и «Hayat-Vax» вакцинировано 57 655 человек. II компонентом вакцин привиты 22 238 человек.

Всего в регионе работают 31 стационарный и 10 передвижных пунктов вакцинации. Узнать о наличии вакцин в прививочных пунктах можно по номеру колл-центра: 98-02-92.