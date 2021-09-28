680 таксистов наказали за нарушения ПДД в Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Полицейские Павлодарской области подвели итоги оперативно-профилактического мероприятия «Такси», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как показывают результаты рейда, не все таксомоторные компании соблюдают элементарные требования безопасной перевозки пассажиров.

«За шесть дней профилактических мероприятий полицейскими выявлено 680 нарушений со стороны таксистов. Больше всего штрафов полицейские выписали 117 водителям такси, выехавшим на дороги при наличии неисправностей, при которых запрещается эксплуатации автомобиля. 87 не прошли обязательный техосмотр, 51 нарушили законодательство Республики Казахстан об обязательном страховании, 32 переоборудовали транспортное средство без соответствующего разрешения», – сообщили в пресс-службе департамента полиции Павлодарской области.

В ходе рейда задержаны 6 таксистов, которые нелегально перевозили пассажиров. Еще несколько водителей пренебрегли правилами маневрирования на дороге, тем самым подвергая себя и пассажиров опасности.

К примеру, за нарушение правил маневрирования на одной из улиц Павлодара остановлена автомашина Toyota Camry. Водитель хаотично перестраивался из ряда в ряд без подачи сигналов поворотниками. На водителя составлен административный протокол по статье 595 КРКоАП.

На штрафные стоянки водворено 70 автомобилей, у 34 сняты государственные номера. Кроме этого, с водителями такси проведены профилактические беседы о строгом соблюдении ПДД.