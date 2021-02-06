680 медработников вакцинировались от COVID-19 в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырау вакцину «Спутник V» получили 680 медицинских работников. Все они чувствуют себя хорошо, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На сегодняшний день в регионе открыты 24 пункта вакцинации против коронавируса. Приобретены специальные морозильные камеры для хранения вакцины. На данном этапе добровольная вакцинация проводится среди медицинских работников, которые считаются подверженными более высокому риску заражения.

«Привиты врачи инфекционных больниц и отделений интенсивной терапии, реанимации, парамедики и медработники поликлиник. Получившие вакцинацию находятся под наблюдением врачей на протяжении трех дней. Сегодня прошедшие вакцинацию медицинские работники здоровы и чувствуют себя хорошо», - сообщил заместитель руководителя областного управления здравоохранения Кайсар Абдалиев.