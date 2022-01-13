680 административных протоколов составлено за нарушение режима ЧП в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Общественно-политическая ситуация в Карагандинской области стабильная. В регионе по-прежнему действует режим ЧП и ряд ограничений, связанных с ним. За нарушение режима ЧП составлено 680 административных протоколов, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Административному аресту подвергнуты 69 человек, штрафы наложены на 26 нарушителей. Предупреждения получили 525 человек. За минувшие сутки в области зарегистрировано 34 уголовных правонарушения. Сотрудникам полиции удалось раскрыть 19 из них.

За время ЧП изъято 45 запрещённых предметов. Среди них 18 единиц гладкоствольного оружия. Также выявлено 9 фактов хранения наркотических средств. Шесть иностранцев привлечены к административной ответственности за нарушения миграционного законодательства.

«Департамент полиции призывает жителей не нарушать режим чрезвычайного положения и благодарит граждан, которые с пониманием относятся к работе полицейских», – сказал комендант Карагандинской области Ерлан Файзуллин.

Ранее сообщалось, что 51 человек арестован за нарушение режима ЧП в Карагандинской области.