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680 административных протоколов составлено за нарушение режима ЧП в Карагандинской области

13 Января 2022 14:51
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680 административных протоколов составлено за нарушение режима ЧП в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Общественно-политическая ситуация в Карагандинской области стабильная. В регионе по-прежнему действует режим ЧП и ряд ограничений, связанных с ним. За нарушение режима ЧП составлено 680 административных протоколов, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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Административному аресту подвергнуты 69 человек, штрафы наложены на 26 нарушителей. Предупреждения получили 525 человек. За минувшие сутки в области зарегистрировано 34 уголовных правонарушения. Сотрудникам полиции удалось раскрыть 19 из них.

За время ЧП изъято 45 запрещённых предметов. Среди них 18 единиц гладкоствольного оружия. Также выявлено 9 фактов хранения наркотических средств. Шесть иностранцев привлечены к административной ответственности за нарушения миграционного законодательства.

«Департамент полиции призывает жителей не нарушать режим чрезвычайного положения и благодарит граждан, которые с пониманием относятся к работе полицейских», – сказал комендант Карагандинской области Ерлан Файзуллин.

Ранее сообщалось, что 51 человек арестован за нарушение режима ЧП в Карагандинской области.

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#Карагандинская область   #Борьба с преступностью   #МВД РК   #Регионы   #Караганда   #ЧП-2022  
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Автор:

Агата Мухамеджанова

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