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68% взрослого населения Узбекистана прошли полный курс вакцинации от КВИ

1 Февраля 2022 14:42
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68% взрослого населения Узбекистана прошли полный курс вакцинации от КВИ

ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – В Узбекистане 68% взрослого населения прошло полный курс вакцинации от COVID-19, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

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По данным Министерства здравоохранения РУ из 21,4 миллиона запланированных к вакцинации граждан старше 18 лет, первую прививку получили более 19 млн человек, или 90,1% населения. Полностью вакцинировалось 68,6% взрослого населения.

На сегодняшний день в стране было использовано более 42 млн доз вакцины, из которых первую дозу получили 19 324 731 человек, вторым и третьим (китайско-узбекская вакцина ZF-UZ-VAC2001 вводится тремя дозами, прим.ред.) компонентом вакцины привились 14 637 645 и 8 134 434 узбекистанца.

Напомним, прививочная кампания стартовала в Узбекистане 1 апреля. Вакцинация осуществляется шестью препаратами: AstraZeneca, ZF-UZ-VAC2001, «Спутник-V», Moderna, Pfizer и Sinovac. В республике 3 августа был принят закон , закрепляющий правовую основу обязательной вакцинации работающего населения.


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#Здравоохранение   #Узбекистан   #Коронавирус в мире   #Вакцинация   #Мировые новости  
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Автор:

Мадибек Джанибеков

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