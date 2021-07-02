68% уголовных дел рассмотрено в электронном формате – Владимир Волков

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За 5 месяцев текущего года 68% от общих уголовных дел было рассмотрено в судах в электронном формате. Об этом заявил сенатор Владимир Волков в ходе встречи с представителями дипломатического корпуса и международных организаций, работающих в Казахстане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В ходе своего выступления депутат привел данные периодического отчета Европейской комиссии по эффективности правосудия (CEPEJ).

«Одним из существенных показателей в отчете является средний срок рассмотрения дел. Так, показатель по гражданским и экономическим спорам в Казахстане составляет 32 дня, что в 6 раз меньше среднеевропейского значения (201 день)», - сказал Владимир Волков.

Было отмечено, что секретариат Европейской комиссии отмечает, что в Казахстане нет дел, находящихся в производстве более года. Это свидетельствует об отсутствии волокиты при их рассмотрении.

«За последние годы проведена существенная работа по либерализации уголовного правосудия и цифровизации правоохранительной деятельности. Так, за 5 месяцев текущего года 68% от общих уголовных дел было рассмотрено в судах в электронном формате, оформлено около 90% электронных протоколов по административным правонарушениям. Такой формат деятельности способствует обеспечению прозрачности этапов уголовного процесса и объективности расследования, снижению волокиты, фактов фальсификации и ошибок, и что особенно важно, к сокращению коррупции», - резюмировал Владимир Волков.