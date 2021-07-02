РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    16:50, 02 Июль 2021 | GMT +6

    68% уголовных дел рассмотрено в электронном формате – Владимир Волков

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За 5 месяцев текущего года 68% от общих уголовных дел было рассмотрено в судах в электронном формате. Об этом заявил сенатор Владимир Волков в ходе встречи с представителями дипломатического корпуса и международных организаций, работающих в Казахстане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В ходе своего выступления депутат привел данные периодического отчета Европейской комиссии по эффективности правосудия (CEPEJ).

    «Одним из существенных показателей в отчете является средний срок рассмотрения дел. Так, показатель по гражданским и экономическим спорам в Казахстане составляет 32 дня, что в 6 раз меньше среднеевропейского значения (201 день)», - сказал Владимир Волков.

    Было отмечено, что секретариат Европейской комиссии отмечает, что в Казахстане нет дел, находящихся в производстве более года. Это свидетельствует об отсутствии волокиты при их рассмотрении.

    «За последние годы проведена существенная работа по либерализации уголовного правосудия и цифровизации правоохранительной деятельности. Так, за 5 месяцев текущего года 68% от общих уголовных дел было рассмотрено в судах в электронном формате, оформлено около 90% электронных протоколов по административным правонарушениям. Такой формат деятельности способствует обеспечению прозрачности этапов уголовного процесса и объективности расследования, снижению волокиты, фактов фальсификации и ошибок, и что особенно важно, к сокращению коррупции», - резюмировал Владимир Волков.


    Теги:
    Сенат Закон и право Цифровой Казахстан Парламент Астана Суды
    Сейчас читают
    Сегодня, 09:34
    Экспорт товаров из Казахстана в Китай сокращается
    Сегодня, 09:26
    Инвесторы получат поддержку от прокуратуры ВКО
    Сегодня, 09:20
    Гребцы Кирилл Тубаев и Тимофей Емельянов завоевали бронзовые медали Азиатских игр
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!