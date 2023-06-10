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68 свалок в Атырауской области выявили из космоса

Автор:  
Виктор Сутягин
10 Июня 2023, 23:00
68 свалок в Атырауской области выявили из космоса

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырауской области съемками из космоса выявлено 68 незаконно образованных мусорных свалок, большая часть из которых в окрестностях города. Об этом сообщил руководитель департамента экологии области Алибек Бекмухаметов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На территории Атырауской области благодаря космическому мониторинге выявлено 68 незаконно расположенных свалок. Из них в областном центре городе Атырау в окрестностях 63 не санкционированных свалки. На территории Жылыойского района расположены 3 мусорные свалки, в Макатском районе-2. Начались работы по их очистке, но они ведутся очень медленно», - сообщил Алибек Бекмухаметов.

Информация о том, что ликвидирована хотя бы одна свалка в департамент экологии пока не поступала.


Экология   Космос   Атырау  
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