68 случаев пневмонии с признаками КВИ зафиксировали в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане зафиксировано 68 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 3 летальных исхода и 103 человека выздоровели. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.

Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших – 83505, летальных случаев - 5191, выздоровевших - 75593.