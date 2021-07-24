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68 пациентов с коронавирусом находятся в тяжелом состоянии в Атырауской области

24 Июля 2021 16:51
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68 пациентов с коронавирусом находятся в тяжелом состоянии в Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- В Атырауской области 68 человек, инфицированных коронавирусом, находятся в тяжёлом состоянии. 11 человек в отделениях реанимации подключены к аппаратам ИВЛ, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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Как сообщает пресс-служба управления здравоохранения Атырауской, в настоящее время в инфекционных стационарах лечение получают 1201 человек. Загруженность составляет 45,6 % (на 2632 койко-места). В отделениях реанимации лежат 68 пациентов, 11 из них подключены к аппаратам ИВЛ. Загруженность составляет 60,1 % (на 113 мест).

Как ранее сообщалось, в Атырау увеличили число мобильных бригад и карет скорой помощи.



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#Атырауская область   #Здравоохранение   #Коронавирус в РК  
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Автор:

Виктор Сутягин

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