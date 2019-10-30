68 млрд тенге составила сумма долгов по налогам МСБ по Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - ДГД по городу Алматы сообщает, что по итогам 9 месяцев 2019 года сумма задолженности по налогам и другим обязательным платежам в бюджет составляет 68 млрд. 916 млн. тенге, в том числе сумма недоимки – 39 млрд. 440 млн. тенге, пени – 23 млрд. 214 млн. тенге, штрафы – 6 млрд. 262 млн. тенге. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Общая сумма налоговой задолженности в сравнении с началом года снижена на 14 млрд. 105 млн. тенге (или на 17%), недоимка снижена на 12 млрд. 931 млн. тенге (или на 25%). Одним из инструментов в снижении задолженности является вовлечение должников в проводимую налоговую амнистию. В целях расширения круга лиц, подпадающих под амнистию внесены дополнения в приказ министра финансов Республики Казахстан от 27 февраля 2018 года № 306 «Об утверждении Правил ведения лицевых счетов», которые вступили в законную силу 26 августа 2019 года. Вышеуказанные дополнения в Правила ведения лицевых счетов направлены на то, чтобы положения Закона о проведении налоговой амнистии по списанию пени и штрафа при условии уплаты основной суммы налога распространялись на налогоплательщиков, которым по результатам налоговых проверок начислены налоги и другие обязательные платежи в бюджет за налоговые периоды до 1 октября 2018 года, однако по состоянию на 1 октября 2018 года недоимка отсутствовала в связи с обжалованием уведомления о результатах проверки или не наступлением срока исполнения уведомления о результатах проверки», - говорится в распространенном сообщении.

Кроме того, в соответствии с внесенными дополнениями в Правила ведения лицевых счетов налоговая амнистия распространяется на налогоплательщиков, которыми в период после 1 октября 2018 года представлена дополнительная налоговая отчетность за налоговые периоды до 1 октября 2018 года.

«Обращаем внимание, что списание пени, начисленной по дополнительной налоговой отчетности, производится только в случае ее неуплаты в срок до 1 июля 2019 года, тогда как уплаченные в указанный срок пени списанию не подлежат. Всего по проводимой амнистии для МСБ, по состоянию на 25 октября 2019 года 8 046 налогоплательщиков погасили недоимку на сумму 2 млрд. 195,9 млн. тенге, по которым списаны пени на сумму 701,5 млн. тенге, штрафы на сумму 43,7 млн. тенге. В том числе, 115 налогоплательщиков воспользовались введенными дополнениями по расширению круга лиц, подпадающих по проводимую налоговую амнистию, которые оплатив 656 млн. тенге основного долга, списали 195 млн. тенге пени и 33 млн. тенге штрафов», - отметили в ведомстве.

Также законодательством Республики Казахстан предусмотрены нормы, влекущие оздоровление финансового затруднения плательщиков - предоставление отсрочки или рассрочки по уплате налогов, а также применение реабилитационной процедуры

Главой 6 Кодекса Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» предусмотрено изменение сроков исполнения налогового обязательства по уплате налогов и (или) плат, которое осуществляется в форме отсрочки, рассрочки по уплате налогов и (или) плат под залог имущества налогоплательщика и (или) третьего лица, и (или) под банковскую гарантию.

Статьей 51 Налогового кодекса Республики Казахстан регламентирован порядок и условия предоставления отсрочки или рассрочки по уплате налогов и (или) плат.

«На сегодняшний день органами государственных доходов г. Алматы 45 налогоплательщикам предоставлена отсрочка (рассрочка) на сумму недоимки 5 361 млн. тенге. Реабилитационная процедура регулируется Законом Республики Казахстан «О реабилитации и банкротстве» в целях восстановления платежеспособности должника, для предотвращения его ликвидации. По состоянию на 01 октября 2019 года процедуру реабилитации проходят 41 предприятие, с налоговой задолженностью в сумме 15 млрд. 639 млн. тенге. По всем интересующим вопросам предприниматели могут обращаться в управление по работе с задолженностью департамента государственных доходов по г. Алматы, пр. Абылай хана, 93/95, каб. 323, телефон для справок: 2676966», - дополнили в департаменте.