68 машин и снегоходов подарили полицейским Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Градообразующее предприятие подарило 68 единиц транспортной техники дорожно-патрульной службе и участковым Жезказгана, Сатпаева, Балхаша и Улытауского района. Им переданы ключи от 48 автомобилей Chevrolet Cobalt, восьми машин Jac 7, шести фургонов, двух внедорожников, двух снегоходов и двух автобусов, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Пополнение автопарка правоохранительных органов должно позитивно сказаться на оперативности реагирования стражей порядка и на обеспечении общественной и дорожной безопасности.

Также в рамках меморандума о долгосрочном сотрудничестве между акиматом региона и корпорацией «Казахмыс» в Жезказганском регионе был запущен пилотный проект «Безопасный двор». За счёт средств компании в Жезказгане, на улице Есенберлина, установлены видеокамеры. И введён в эксплуатацию Центр оперативного управления.

В ближайшее время планируется запустить более масштабный проект системы видеонаблюдения «Безопасный район» в микрорайоне Нурлы-Мекен в Сатпаеве и приобрести отдельно стоящее здание под участковый пункт полиции.

Кроме того, при поддержке корпорации в Жезказгане, Сатпаеве, Балхаше и Улытауском районе сделан текущий ремонт в 26 действующих участковых пунктах и отделах полиции, куплено для них 119 наборов мебели. Для полицейских сшито 444 комплекта зимнего, демисезонного и летнего форменного обмундирования.

Установлено два стационарных пункта полиции модульного типа, приобретена необходимая для работы оргтехника, 690 единиц планшетов, видеожетонов, радиостанций, pos-терминалов загрузки и выгрузки данных, термопринтеров.