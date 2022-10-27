Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Происшествия, ЧС

68-летнего пенсионера сбили насмерть в Актобе

Редактор:  
Ринат Дусумов
27 Октября 2022, 14:36
68-летнего пенсионера сбили насмерть в Актобе

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - Смертельное ДТП произошло в Актобе. На месте происшествия скончался пенсионер, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

26 октября 26-летний водитель автомашины Hyundai Elantra, двигаясь по проспекту Б.Момышулы, напротив ДК «Геолог» допустил наезд на 68-летнего пенсионера, что переходил проезжую часть дороги. В результате ДТП пешеход, от полученных травм, скончался на месте.

Автомашина водворена на спецстоянку. Проводятся следственные действия по ст. 345 ч. 3 УК РК «Нарушение ПДД». Водитель водворен в ИВС.


Актюбинская область   ДТП   Происшествия  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
Четверых парней подозревают в обмане 30 пенсионеров в Павлодаре
Четверых парней подозревают в обмане 30 пенсионеров в Павлодаре
Найден Коран, подаренный Кенесары хану знаменитым Маралом ишаном
Найден Коран, подаренный Кенесары хану знаменитым Маралом ишаном
Полный текст выступления Главы государства на втором заседании Национального курултая
Полный текст выступления Главы государства на втором заседании Национального курултая
Заметки Марко Поло рядом не стоят с новыми источниками из Ватикана – Саясат Нурбек о семитомнике по истории Казахстана
Заметки Марко Поло рядом не стоят с новыми источниками из Ватикана – Саясат Нурбек о семитомнике по истории Казахстана
Как прошел Национальный курултай в Туркестане
Как прошел Национальный курултай в Туркестане
В Туманном Альбионе горят леса: британский опыт борьбы с пожарами
В Туманном Альбионе горят леса: британский опыт борьбы с пожарами
Глава государства провел второе заседание Национального курултая
Глава государства провел второе заседание Национального курултая