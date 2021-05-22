68-летнего пациента вылечили от COVID-19 в Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – 68-летнего мужчину с обширным поражением легких вылечили от COVID-19 в Таласской центральной районной больнице, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы управления здравоохранения Жамбылской области, 68-летний житель села Учарал Таласского района три дня боролся с болезнью в домашних условиях, после чего на машине скорой помощи был доставлен в больницу с высокой температурой и затрудненным дыханием.

Компьютерная томография выявила поражение легких на 50%. Больному была диагностирована двусторонняя полисегментарная пневмония. К тому же, у пациента были сопутствующие заболевания: стенокардия, артериальная гипертензия с преимущественным поражением почек и нарушение кровообращения.

Через пять дней после экстренной госпитализации в реанимационном отделении состояние больного улучшилось, и он был переведен в общую палату. Благодаря своевременной помощи врачей пациент полностью оправился от болезни в течение 15 дней.

«Я отдаю дань уважения и выражаю благодарность медицинским работникам - настоящим героям нашего времени. В нашей районной больнице я получил необходимое лечение и вернулся в семью. Желаю всем врачам и медсестрам счастья, здоровья, терпения и побед в борьбе с пандемией!», - сказал выздоровевший ветеран.

«Выздоровление человека напрямую зависит от его внутреннего состояния, от его желания жить, вернуться в семью, к близким. Этот человек был одним из тех пациентов в нашем стационаре, которые жаждут жизни, поэтому он победил коронавирус», - отметил лечащий врач Толкын Жанабай.