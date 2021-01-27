68 лет искала семья из Жамбылской области своего отца и деда, погибшего в боях за оборону Ленинграда

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – В рамках государственной программы «Рухани жангыру» и республиканского проекта «Великая Отечественная: взгляд из ХХІ века» в Таразе проходят мероприятия, посвященные 77-й годовщине снятия блокады Ленинграда, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На выставке петербургского фотохудожника Сергея Ларенкова «Блокадный альбом», организованной Российским центром науки и культуры в Казахстане, а также координатором программы «Живая классика» в Казахстане Ольгой Сагандыковой, выступил руководитель представительства Россотрудничества в Казахстане, директор Российского центра науки и культуры в городе Нур-Султане Алексей Коропченко.

«Мы прибыли в Тараз с еще одной важной миссией, - сказал Алексей Коропченко, - для торжественной передачи смертного медальона семье бойца Мураталы Нысанбаева, который участвовал в прорыве блокады Ленинграда в годы Великой Отечественной войны. Его родные проживают в Жуалынском районе».

Отметим, что медальон был найден 23 года назад в местах боев под Петербургом. И только благодаря кропотливой работе волонтеров медальон удалось идентифицировать. Его владельцем оказался Мураталы Нысанбаев, уроженец Жуалынского района Жамбылской области.

«27 января исполняется 77 лет со снятия блокады города Ленинграда, - рассказала заведующая отделом социально-культурных программ Областного центра проведения школьных олимпиад и внешкольных мероприятий «Жамбыл дарыны» Ольга Сагандыкова. - В этот день проходит телеконференция, посвященная этой памятной дате, организованная для ветеранов – участников обороны и жителей блокадного города, проживающих за рубежом. Предполагается 84 страны-участницы. Будет показано семь видеороликов, и один из них – из Жамбылской области Казахстана. Это история о поиске родственников бойца, участвовавшего в жестоких боях по прорыву блокады города-героя на Неве – нашего земляка Мураталы Нысанбаева. Семья искала своего отца и деда 68 лет».

Казахстанцы принимали участие в битве за Ленинград. Это и бойцы 310-й и 314-й стрелковых дивизий, сформированных в Казахстане, и члены экипажа крейсера «Киров», и простые алмаатинцы, принимавшие в свои семьи эвакуированных ленинградских детей. Казахского акына-импровизатора Жамбыла Жабаева знал весь Советский Союз. Бессмертное творение Жамбыла «Ленинградцы, дети мои!», посвященное защитникам блокадного города, является сокровищем национальной культуры. По воспоминаниям ветеранов Великой Отечественной войны, находившихся среди участников героической обороны Ленинграда, в то страшное время стихи Жамбыла, посвященные ленинградцам, стали большой моральной поддержкой.