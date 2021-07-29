68 костанайских предприятий получили карантинные послабления

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Возможность работать даже в выходные дни получили лидеры проекта «Ashyq», передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу региональной Палаты предпринимателей.

Как отмечают в Палате, это право закреплено в последнем постановлении главного санврача региона от 28 июля. О том, как получить статус, гарантирующий такие льготы, рассказали в Палате предпринимателей Костанайской области.

«Статус лидера проекта определяется системой. То есть здесь идет простой подсчет количества чекинов за 2 недели. Список участников для присвоения статуса формируется местным исполнительными органами, которым предоставляются сведения выгрузки по количеству регистраций посетителей на объектах. Потом этот список размещается на сайте акимата области. Льготы, предоставляемые лидерам, прописаны в Постановлении № 26 главного санитарного врача РК. Так, участники проекта в «красной» зоне работают по условиям «желтой» зоны; участники проекта в «желтой» зоне работают по условиям «зеленой» зоны; а участникам проекта в «зеленой» зоне дополнительно продлевается режим работы на 2 часа. Также увеличивается заполняемость объекта на 10%», - пояснил начальник отдела сопровождения проектов Палаты предпринимателей Костанайской области Роберт Юсупов.

Критерии получения статуса разные. Объекты общественного питания, караоке, компьютерные клубы, лотерейные клубы, спортивные комплексы, сауны, фитнес-центры, бассейны, театры, филармонии, концертные залы, кинотеатры, выставки, туристические перевозки, океанариум, детские развлекательные центры (крытые), цирки получают статус «Лидеры Ashyq», при проведении свыше 1000 фиксаций за 2 недели. Бильярдные и боулинг-клубы, СПА-центры, отели, гостиницы входят в число лидеров Ashyq при проведении свыше 500 фиксаций за 2 недели.

На сегодняшний день в Костанайской области 68 лидеров. Всего в регионе по проекту Ashyq работают уже более 2400 предприятий.

Для тех, кто только планирует присоединиться к проекту, тоже есть хорошая новость. НПП РК «Атамекен» совместно с Министерством цифрового развития упростили процедуру получения QR-кода. Из процесса исключат согласование с санитарными врачами и региональными представительствами «Атамекен». Для желающих стать участниками проекта НПП откроет в регионах пункты помощи, в которых будут помогать предпринимателям оформлять QR-коды. Также всю информацию по вхождению в проект предприниматели могут получить, обратившись в call-center НПП по единому номеру 1432.