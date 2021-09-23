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    21:45, 22 Сентябрь 2021 | GMT +6

    68 классов закрыли на карантин в школах Кокшетау

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    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – О санитарно-эпидемиологической ситуации в городе Кокшетау на прошедшем брифинге рассказал главный государственный санитарный врач города Кокшетау Канат Искаков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По словам спикера, эпидемиологическая ситуация по заболеваемости COVID-19 в мире остается напряженной. В РК за сутки выявлено 2411 новых инфицированных. Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах республики по темпам распространения коронавирусной инфекции, на 22 сентября 2021 года область продолжает находиться в «красной» зоне.

    «За 22 дня сентября в Кокшетау зарегистрировано 856 случаев заболевания, из них 79 - среди школьников. За последние сутки количество инфицированных составило 67 случаев, зарегистрировано три летальных случая. На сегодняшний день загруженность коечного фонда в областном центре составляет 48%. Госпитализировано 199 человек, 25 больных находятся в реанимации, при этом 99% болеющих не вакцинированы», - отметил К. Искаков.

    С начала сентября текущего года в 23 объектах среднего образования выявлено 79 случаев лабораторно подтвержденного COVID-19 среди школьников, в том числе среди учащихся в штатном режиме - 75 школьников, на дистанционном обучении – 4 (5,4%).

    «68 классов находятся на карантине. Все дети пребывают дома, госпитализированных в инфекционный стационар нет», - отметил спикер



    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Образование Общество Акмолинская область
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