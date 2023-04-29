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68 казахстанцев заболели коронавирусом и ковидной пневмонией за сутки

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
29 Апреля 2023, 11:03
68 казахстанцев заболели коронавирусом и ковидной пневмонией за сутки

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Казахстане зарегистрировано 62 новых случаев заболевания коронавирусом, еще 6 человек заболели ковидной пневмонией, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения РК.

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Сутками ранее также сообщалось о 61 заболевшем коронавирусом, еще 6 человек заболели ковидной пневмонией.

Всего с 13 марта 2020 года коронавирусной инфекцией заболели 1 млн 411 тысяч 559 казахстанцев, пневмонией с признаками КВИ – 91 тысяча 020 человек.

Напомним, глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус выразил уверенность в завершении пандемии COVID-19 в 2023 году. Генеральный директор ВОЗ 26 апреля 2023 года сообщил о том, что с начала этого года число зарегистрированных смертей от коронавируса уменьшилось на 95 процентов. При этом он предупредил, что вирус продолжает представлять опасность и уносить жизни.

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