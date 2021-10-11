РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    09:00, 11 Октябрь 2021 | GMT +6

    68 ДТП за сутки произошло в Нур-Султане

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В столице за сутки произошло 68 дорожно-транспортных происшествий, один человек госпитализирован, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП города Нур-Султана.

    Снег с дождем сегодня в столице, ожидается гололедица. Полицейские предупреждают не только водителей, но и пешеходов об опасности на дорогах, просят быть предельно внимательными и проявлять осторожность.

    Департамент полиции рекомендует водителям заранее планировать свои маршруты, при движении соблюдать скоростной режим, безопасную дистанцию, ведь на скользкой дороге увеличивается тормозной путь автомобиля.


    Теги:
    Погода ДТП Происшествия, ЧС Астана Общество Безопасность Правоохранительные органы
    Сейчас читают
    Сегодня, 19:19
    Пожар в ночном клубе в Испании унес жизни 11 человек
    Сегодня, 18:53
    Карина Ибрагимова выиграла лицензию на парижскую Олимпиаду
    Сегодня, 18:30
    Штормовое предупреждение объявлено в Астане и 13 регионах Казахстана
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!