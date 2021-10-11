68 ДТП за сутки произошло в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В столице за сутки произошло 68 дорожно-транспортных происшествий, один человек госпитализирован, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП города Нур-Султана.

Снег с дождем сегодня в столице, ожидается гололедица. Полицейские предупреждают не только водителей, но и пешеходов об опасности на дорогах, просят быть предельно внимательными и проявлять осторожность.

Департамент полиции рекомендует водителям заранее планировать свои маршруты, при движении соблюдать скоростной режим, безопасную дистанцию, ведь на скользкой дороге увеличивается тормозной путь автомобиля.