68 датчиков угарного газа установили в жилых домах в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области за счет бюджетных средств летом установили датчики угарного газа в 68 частных жилых домах, где проживают многодетные и социально уязвимые семьи, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента по чрезвычайным ситуациям, спасатели постоянно разъясняют жителям региона правила пожарной безопасности в отопительный период, эксплуатации печей, электро- и газового оборудования, говорят об опасности детской шалости с огнём.

Тем не менее, статистика пожаров удручающая. В этом году их произошло по области 497. В огне погибли 29 человек. В пресс-службе отмечают рост погибших в пожарах людей.

«Как показывает анализ, лидирующую позицию по-прежнему занимают пожары по причине неосторожного обращения с огнем. На второй позиции - нарушение правил монтажа и технической эксплуатации электрооборудования и пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации печей», - добавили в пресс-службе.

Огонь причинил материальный ущерб на сумму свыше 47 млн тенге. При этом почти 80% от общего количества пожаров пришлось на жилой сектор.