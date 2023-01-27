68 человек заболели коронавирусом в Казахстане за сутки
27 Января 2023, 09:17
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - По состоянию на 27 января лечение от коронавируса в Казахстане продолжают получать 1 743 человека (–1 598+ и 145 КВИ-), из них в стационарах находятся 108 пациентов, на амбулаторном лечении – 1 635 пациентов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения РК.
По информации Минздрава РК, 68 человек заболели коронавирусом в Казахстане за сутки. Еще три человека обратились в медучреждения с симптомами ковидной пневмонии.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:
• в тяжелом состоянии – 3 пациента,
• в состоянии крайней степени тяжести – 3 пациента,
• на аппарате ИВЛ – 1 пациент.
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