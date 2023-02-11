68 человек спасли из снежных заносов в Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - 10 -11 февраля 2023 года в связи с ухудшением погодных условий (сильная метель, ограничение видимости) было закрыто движение на участках автодорог области республиканского и областного значения разных направлений. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС Жамбылской области.

Ранее о шторме предупреждади с помощью СМС-оповещений и социальных сетей. Однако люди, невзирая на предупреждения дорожников и спасателей, все-таки выехали в дальнюю дорогу и таким образом подвергли опасности свою и жизни других людей.

Так, 11 февраля в период с 01:00 до 06:30 часов на двух участках автодорог Куюк-Карабастау- Каратау и Каратау-Жанатас силами ДЧС из застрявших в снежных заносах 12 легковых автомобилей спасены и доставлены в ближайшие населенные пункты 68 человек, из них 9 детей . Благодаря оперативным действиям спасателей никто из спасенных в медицинской помощи не нуждался.

В ДЧС напомнили, что выезд за пределы населенных пунктов в неблагоприятные погодные условия может привести к неприятностям. Спасатели призывают отложить поездку в дальнюю дорогу. При необходимости незамедлительно сообщать о случившемся на номера «101» и «112». Подробности о правилах безопасности можно узнать в приложении DARMEN.