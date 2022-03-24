68 человек спасено и 114 эвакуировано из снежных заносов за прошедшие сутки в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Карагандинской области за прошедшие сутки из снежного плена спасатели вызволили 68 человек, из них семеро детей, эвакуировали 50. Также отбуксировали 32 единицы техники. В салонах машин находились 64 человека, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В спасательных работах, которые прошли в Караганде, Темиртау и пяти районах области, участвовали сотрудники Департамента по ЧС, местная полицейская служба, исполнительные органы и дорожные службы.

Так, вечером 23 марта с территории ТОО «ОрталыкТрансЗавод» в Караганде силами ДЧС до кареты скорой помощи транспортировали мужчину, нуждающегося в срочной госпитализации.

В Бухар-Жырауском районе тоже вечером 23 марта спасатели искали мужчину 1985 года рождения, который вышел из дома в селе Каракудук и направился пешком в Доскей. К месту назначения он не прибыл. В 00:10 24 марта поисковая группа нашла пропавшего в 10 км от села Каракудук. В медпомощи он не нуждался.

Также с территории АО «Сат-Комир» в Бухар-Жырауском районе сотрудники ДЧС около четырёх утра 24 марта доставили мужчину, который нуждался в срочной госпитализации, в больницу Ботакары.

На территории Карагандинской области продолжает действовать штормовое предупреждение: на большей части региона сохраняется метель. ДЧС настоятельно рекомендует при ухудшении погодных условий воздержаться от поездок и пеших переходов за пределы населённых пунктов, одеваться соответственно изменениям погоды и иметь с собой средства связи.

Обо всех происшествиях и ЧС необходимо оперативно сообщать по телефонам 112 или (8-7212) 43-36-36, 43-37-37.