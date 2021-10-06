675 человек привились первым компонентом за сутки в Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В регионе, где продолжается массовая вакцинация населения от COVID-19, за сутки первым компонентом вакцин привились 675 человек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщает пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, за последние сутки первый компонент вакцин от коронавирусной инфекции получили 675 местных жителей.