14:45, 06 Октябрь 2021 | GMT +6
675 человек привились первым компонентом за сутки в Атырауской области
АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В регионе, где продолжается массовая вакцинация населения от COVID-19, за сутки первым компонентом вакцин привились 675 человек, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Как сообщает пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, за последние сутки первый компонент вакцин от коронавирусной инфекции получили 675 местных жителей.
Всего в период с 1 февраля 2021 года первым компонентом вакцинировано 228 893 человека, вторым компонентом привито 193 952 местных жителя.
В регионе действует колл-центр по вакцинации населения. Получить информацию о наличии вакцин в поликлиниках можно по номеру: 98-02-92.
В регионе действует колл-центр по вакцинации населения. Получить информацию о наличии вакцин в поликлиниках можно по номеру: 98-02-92.
Как ранее сообщалось, 46 инфицированных COVID-19 выявили в Атырауской области.