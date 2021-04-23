674 человека находятся на лечении в 11 инфекционных стационарах в ЗКО

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ – В Западно-Казахстанской области 674 человека находятся на лечении в 11 инфекционных стационарах, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщил исполняющий обязанности руководителя управления здравоохранения ЗКО Арман Калибеков на площадке Региональной службы коммуникаций, 29 больных находятся в реанимационных отделениях.

По его словам, двум из находящихся в реанимации еще не исполнилось 50 лет, четверо + в возрасте 50-60 лет, 17 - в возрасте 60-80 лет, пятеро - старше 80 лет. Среди этих больных у 16 имеются заболевания сердечно-сосудистой системы, у семи - сахарный диабет. Всего в области заболело короновирусной инфекцией 18 104 человека, из них 14 327, или 79 процентов выздоровели, 269 умерли.

С начала года число умерших от КВИ достигло 100 человек, в том числе в январе 28, в феврале 15, в марте 30, в апреле 27. Среди умерших было 56 женщин, 44 мужчины. У 98 умерших были хронические заболевания (75% – сердечно-сосудистые, 13% – сахарный диабет, другие – 12%).

«В настоящее время заболеваемость растет. Больные поступают в стационары в тяжелом и очень тяжелом состоянии. Поэтому, для того, чтобы COVID-19 не распространялся, жителям следует строго соблюдать ограничения и выполнять санитарные требования», – сказал А. Калибеков.

Ранее сообщалось, что за последние четыре дня в Уральске выявлено около 600 больных КВИ.