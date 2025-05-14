672 млн тенге задолжали работодатели казахстанцам

Кроме того, в ходе проведенных проверок в различных организациях выявлено 2,3 тыс. нарушений трудовых прав.

Руководителям предприятий, на которых выявлены задолженность по зарплате и нарушения трудовых прав, выдано 1 283 предписаниия, обязательных для исполнения, и наложены штрафы на сумму более 152 млн тенге.

В результате принятых мер, в том числе установления жестких графиков и сроков погашения задолженности по заработной плате, защищены права более 1,3 тыс. работников. Им выплачено 355,3 млн тенге.

Кроме того, на особом контроле Министерства труда и социальной защиты населения РК находятся вопросы обеспечения государственного контроля за соблюдением трудового законодательства.

По данным на 1 мая т.г. государственными инспекторами труда проведена 1 891 проверка, в ходе которых выявлено 2 338 нарушений, из них: в сфере труда – 1 920; по безопасности и охране труда – 401; занятости населения – 17.

В результате принятых мер защищены трудовые права 13,8 тыс. работников.

Ранее в Бюро национальной статистики сообщили данные о размере заработной платы в первом квартале 2025 года.