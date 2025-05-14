672 млн тенге задолжали работодатели казахстанцам
По состоянию на 1 мая 2025 года госинспекторами труда на 66 предприятиях республики выявлена задолженность по заработной плате перед более 1,7 тыс. работниками на сумму 672 млн тенге, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Министерство труда и социальной защиты РК.
Кроме того, в ходе проведенных проверок в различных организациях выявлено 2,3 тыс. нарушений трудовых прав.
Руководителям предприятий, на которых выявлены задолженность по зарплате и нарушения трудовых прав, выдано 1 283 предписаниия, обязательных для исполнения, и наложены штрафы на сумму более 152 млн тенге.
В результате принятых мер, в том числе установления жестких графиков и сроков погашения задолженности по заработной плате, защищены права более 1,3 тыс. работников. Им выплачено 355,3 млн тенге.
Кроме того, на особом контроле Министерства труда и социальной защиты населения РК находятся вопросы обеспечения государственного контроля за соблюдением трудового законодательства.
По данным на 1 мая т.г. государственными инспекторами труда проведена 1 891 проверка, в ходе которых выявлено 2 338 нарушений, из них: в сфере труда – 1 920; по безопасности и охране труда – 401; занятости населения – 17.
В результате принятых мер защищены трудовые права 13,8 тыс. работников.
Ранее в Бюро национальной статистики сообщили данные о размере заработной платы в первом квартале 2025 года.