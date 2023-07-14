670 неправительственных организаций работают в Западно-Казахстанской области

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ – На XI Гражданском форуме Западно-Казахстанской области аким региона Нариман Турегалиев призвал поддержать и укреплять гражданское общество, обозначить актуальные задачи с целью их решения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Государство всегда уделяет особое внимание развитию гражданского сектора, который играет важнейшую роль в формировании общественного мнения. Формирование гражданского общества представляет собой одну из важнейших стратегических задач государственной политики. Одним из важных механизмов в концепции Президента страны «Слышащее государство» стало партнерство в интересах устойчивого развития общества и государства на основе работы неправительственных организаций», - отметил аким ЗКО Нариман Турегалиев на XI Гражданском форуме.

Глава региона отметил, что гражданское общество – это важная составляющая часть успешного развития любого государства. Поэтому необходимо поддерживать и укреплять гражданское общество, вовлекать его в обсуждение все сообщество, обозначить актуальные задачи с целью их решения.

«За последние 30 с лишним лет в стране сеть неправительственных организаций выросла от 100 НПО до 23-х тысяч. В развитии общества это большой показатель. В стране появились новые и сильные инициативы НПО, большинство из которых функционируют успешно, реализуя широкий спектр услуг для общества. Как неотъемлемая часть этой тенденции, в области динамично развивается деятельность неправительственных организации. В Западно-Казахстанской области зарегистрировано 670 неправительственных организаций. Из них около 100 общественных объединений, в составе Общественных советов различного уровня, консультативно-совещательных органов в различных сферах работают активно», - сказал аким ЗКО.

Как подчеркнул глава региона, гражданские форумы - это диалоговая площадка, где конструктивный диалог и ценные предложения звучат как показатель развития гражданского общества и способствует принятию системных мер для поддержки гражданских инициатив.

«Со всей определённостью можно сказать, что укрепление институтов гражданского общества является важнейшим условием реализации конституционных положений об утверждении Казахстана демократическим, правовым, светским и социальным государством», - добавил он.