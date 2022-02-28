67 тысяч жамбылцев получат адресную социальную помощь

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Об итогах завершенной в 2021 году госпрограммы «Еңбек», о планах по национальным проектам повышения благосостояния населения на предстоящий год рассказали в управлении координации занятости и социальных программ акимата Жамбылской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Руководитель управления координации занятости и социальных программ акимата Жамбылской области Жорабек Баубеков рассказал о мерах по содействию продуктивной занятости населения и стимулированию массового предпринимательства граждан, мерах социальной защиты от безработицы, обеспечения занятости населения.

«В регионе функционируют восемь реабилитационных центров для инвалидов, детей, осталось открыть в Жуалынском и Байзакском районах. Планируется обеспечить 9 200 инвалидов необходимыми средствами социальной реабилитации. В 2022 году ожидается открытие центров реабилитации и адаптации для детей инвалидов на 25 койко-мест в городе Жанатасе Сарысуского района, на 51 койко-мест в селе Каракыстак Рыскуловского района, а также центра оказания специальных социальных услуг жертвам бытового насилия в городе Каратау Таласского района», - рассказал спикер.

Отмечено, что в Жамбылской области черта бедности, применяемая для назначения адресной социальной помощи на 1 квартал 2022 года, составляет 25 646 тенге. В этом году адресной социальной помощью планируется охватить около 67 тысяч человек.

В соответствии с поручением Президента Республики Казахстан в национальный проект внесены изменения. Теперь оплата труда выпускников, направляемых на молодежную практику, составляет 30 МРП (91 890 тенге), срок - 12 месяцев. По данной программе в текущем году будет направлено 1 425 выпускников. Сегодня оплата труда безработных, направленных на первое рабочее место, составляет 30 МРП сроком 18 месяцев. Сюда будет направлено 124 человека от безработной молодежи, резюмировал спикер.