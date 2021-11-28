67 скотокрадов задержали в Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Об ответственности за нарушение правил выпаса скота напомнил глава жамбылского гарнизона генерал-майор полиции Жанат Сулейменов, передает корреспондент МИ «Казинформ».

«За десять месяцев этого года в Жамбылской области количество краж скота уменьшилось на 40,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого 2020 года. Выросла на 7,4% раскрываемость краж скота. За этот период за совершение краж скота к уголовной ответственности привлечено 67 лиц, ликвидировано 11 преступных групп. Владельцам возвращено 356 голов скота. Возмещен материальный ущерб на общую сумму около 40 миллионов тенге», - рассказал начальник департамента полиции Жамбылской области генерал-майор полиции Жанат Сулейменов.

Так, в Жамбылский районный отдел полиции обратился 42-летний житель и сообщил о том, что неизвестные лица похитили у него 170 голов скота. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали преступную группу, похитившую домашний скот на сумму около 5 миллионов тенге. Все 170 голов скота найдены и возвращены владельцу.

Для противодействия этому виду преступлений в департаменте полиции Жамбылской области с начала года четыре раза проводились широкомасштабные оперативно-профилактические мероприятия «Скотокрадство», «Соғым». Принимаются меры по выявлению и проверке всех крестьянских хозяйств, где содержится скот.

На территории восьми скотных рынков работают пешие патрули и мобильные группы. С начала года за перевозку домашнего скота или мяса без соответствующих документов к административной ответственности привлечено 120 лиц, наложены штрафы в размере свыше 4 миллионов тенге.

В отношении владельцев домашних животных, оставивших их без надзора на вольном выпасе, в соответствии со статьей 408 КоАП РК составлено 2130 протоколов.

В ведомстве отметили, что оставленный без присмотра скот нередко является причиной дорожно-транспортных происшествий. С начала года в 13 ДТП с участием домашних животных 14 человек пострадали, один погиб.

«Уважаемые жители! Напоминаем, что за нарушение правил выпаса владельцы домашних животных привлекаются к ответственности. Скот пасти нужно в специально отведённых местах и под постоянным контролем. Также необходимо нанимать пастухов. Ведь в большинстве случаев скот крадут именно с неохраняемых пастбищ. Владельцы домашних животных, оставляя их на выпасе без присмотра, порой узнают о пропаже скота довольно поздно. Такие преступления важно раскрывать по горячим следам», - обратился к жителям региона генерал-майор полиции Жанат Сулейменов.