67 школ находятся на карантине в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Перевод школ на дистанционную форму обучения показал свою эффективность: количество заболевших школьников в Акмолинской области снизилось. Об этом на брифинге рассказала главный государственный санитарный врач региона Айнагуль Мусина, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В целом, по словам спикера, эпидемиологическая ситуация по Акмолинской области остается нестабильной. Регион все еще находится в «красной» зоне. Однако за последнюю неделю – со 2 по 8 февраля - наблюдается тенденция к снижению количества заболевших.

«Если за предыдущую неделю было зарегистрировано 1 426 случаев, то на этой неделе было зарегистрировано 1 009 случаев. Снижение отмечается в 1,4 раза – на 417 случаев. Также в течение недели репродуктивное число составляет менее 1», - пояснила А. Мусина.

В регионе заболели 367 школьников. Из них 144 обучались офлайн и 213 – дистанционно. Теперь при регистрации хотя бы одного случая заболевания КВИ среди школьников образовательное учреждение переходит на дистанционный режим работы, чтобы предупредить распространение инфекции.

«На сегодня у нас 67 школ переведены на дистанционную форму работы. И это позволило снизить регистрацию заболеваемости среди школьников с 30 случаев до 10. Перевод на дистанционную форму работы показал свою эффективность!» - отметила спикер.

По словам А. Мусиной, в школах заболевают не только школьники, но и преподаватели и техперсонал. Так, в одном из учебных учреждений региона заболевший учитель заразил четырех учащихся.

В целом, в регионе на сегодня зарегистрирован 2 651 действующий очаг, из них 640 – организованных. Очагов с более 10 заболевшими не зарегистрировано. Получают лечение в инфекционных стационарах 632 пациента, занятость коечного фонда инфекционных стационаров – 39,5%.

«С 1 февраля стартовала вакцинация против КВИ. На сегодня работают три прививочных пункта в Кокшетау и по одному в Бурабайском и Зерендинском районах. Охвачено вакцинацией 640 человек, из них 628 медработников, 6 госслужащих и 6 педагогов. Каких-либо неблагоприятных последствий после получения вакцины не зарегистрировано», - добавила А. Мусина.

Ранее сообщалось о переводе на карантин 49 школ Акмолинской области.