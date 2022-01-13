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67 обращений от актюбинских бизнесменов поступило в Палату предпринимателей

13 Января 2022 01:39
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67 обращений от актюбинских бизнесменов поступило в Палату предпринимателей

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – 67 обращений от актюбинских субъектов предпринимательства поступило с начала действия режима ЧП в региональную Палату предпринимателей, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

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«Всего с момента действия режима ЧП в call-центр актюбинской РПП поступило 67 звонков от субъектов предпринимательской деятельности. Из них, 34 вопроса касательно запроса свидетельства о наступлении форс - мажорного обстоятельства. В основном проблема была связана с отсутствием интернета, что усложнило деятельность бизнеса», - сообщила пресс-секретарь РПП Альмира Бисекенова.

Также поступали вопросы по переезду через блокпосты в приграничные области, по работе объектов бизнеса в комендантский час, по вопросам реализации алкоголя в режиме ЧП, получения пропуска для перемещения в комендантский час и тд.

Много звонков поступает от физических лиц по другим вопросам.

В региональной Палате напоминают контактные номера по приему звонков: +7(7132)744-607, 87017848582, 87777447401, 87776475550, 87777372476, 87012221574, 87775542550, 87083989450, 87011911331, 87771595350, 87014833617, 87024017668. Единый call-центр НПП: 1432.

По всем вопросам ведения предпринимательской деятельности, защиты прав и интересов можно обращаться в Палату предпринимателей Актюбинской области по адресу: Актобе, проспект Санкибай батыра, 22К, здание БЦ «Казына», а также в районные филиалы РПП.

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#Бизнес   #Актюбинская область   #Экономика   #ЧП-2022  
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Автор:

Самал Ендибаева

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