67% населения Алматинской области получили вторую дозу вакцины от КВИ

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - 798 815 человек получили второй компонент вакцины от коронавируса в Алматинской области. Об этом сообщили в департаменте санитарно-эпидемиологического контроля региона, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации ведомства, с начал пандемии на 8 декабря в области зарегистрировано 57 458 лабораторно подтвержденных случаев КВИ, из них с симптомами 42 961.

«Показатель заболеваемости КВИ на 100 тыс. населения составил -2688,2. За последние сутки зарегистрировано 19 случаев КВИ, темп прироста- 0,03%. Из выявленных случаев дети до 14 лет 2 (10,5%), 1 случай среди школьников и 1 случай среди студентов»,- отметили в ДСЭК области.

Так же, с начала вакцинации на 8 декабря первым компонентом вакцины привиты 867 701 (72%), второй компонент получили 798 815 (67%) человек.