РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    09:50, 12 Июнь 2025 | GMT +5

    67-летний марокканец на мотоцикле пересёк несколько стран и прибыл в Кызылорду

    Марокканский предприниматель и путешественник Абуфирасс Абдилгани, стартовавший 22 апреля в рамках мототура «Марракеш — Алматы», 11 мая сделал остановку в городе Кызылорда. Корреспондент агентства Kazinform встретился и побеседовал путешественником.

    Әбуфирасс Әбділғани, Абуфирасс Абдилгани
    Фото из личного архива Абуфирасса Абдилгани

    На своём мотоцикле он пересёк несколько европейских стран, Турцию, Грузию и Азербайджан. Через Каспийское море прибыл в Казахстан, побывал в Актау, Актобе и Арале.

    Әбуфирасс Әбділғани
    Фото: Назерке Саниязова

    Путешественник отметил, что каждая страна и каждый народ по-своему уникальны, однако особенно его поразило казахское гостеприимство.

    — Казахи — очень открытый народ, стремящийся помочь в трудную минуту, готовый поделиться последним. Честно говоря, таких качеств я не встречал у европейцев, — поделился Абуфирасс Абдилгани.

    Абуфирасс Абдилгани
    Фото из личного архива Абуфирасса Абдилгани

    По пути в Арал у него сломался мотоцикл, однако местные жители пришли на помощь незнакомцу. Он был тронут этим поступком.

    — Мотоцикл для меня — не просто транспорт, а верный спутник и друг в дороге. Конечно, техника иногда подводит, но Бог ни разу не оставил меня в беде. Даже в местах, где нет связи, мне встречались добрые люди, которые помогали. С некоторыми из них я подружился, — рассказал путешественник.

    67-летний Абуфирасс владеет более чем 10 транспортными средствами, четырьмя из которых пользуется по очереди. Остальные, хоть и вышли из строя, до сих пор сохранены, ведь с каждым мотоциклом связаны особые воспоминания. За свою жизнь путешественник посетил более 60 стран. Этот мототур — его четвёртое большое путешествие.

    Во время тура «Марракеш — Алматы»  он уже преодолел около 10 тысяч километров. В пути провёл 23 дня, практически всё время находясь на мотоцикле. В ближайших планах — остановки в Туркестане и Таразе, после чего — прибытие в Алматы.

    — Мне нравится путешествовать в одиночку. Это даёт возможность остаться наедине с собой, никто не мешает, сам регулируешь свой распорядок, — отметил Абуфирасс Абдилгани.

    Он снимает видеоматериалы о каждом своём путешествии. Также планирует создать фильм о поездке по Казахстану, чтобы прославлять нашу страну в Марокко и в мире. Кроме того, он заинтересован в развитии туризма и укреплении взаимных связей между Казахстаном и Марокко.

    Теги:
    Туризм Кызылорда Регионы Казахстана Африка Регионы Кызылординская область Видео Общество
    Данагуль Карбаева
    Данагуль Карбаева
    Автор
    Сейчас читают