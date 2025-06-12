67-летний марокканец на мотоцикле пересёк несколько стран и прибыл в Кызылорду

На своём мотоцикле он пересёк несколько европейских стран, Турцию, Грузию и Азербайджан. Через Каспийское море прибыл в Казахстан, побывал в Актау, Актобе и Арале.

Фото: Назерке Саниязова

Путешественник отметил, что каждая страна и каждый народ по-своему уникальны, однако особенно его поразило казахское гостеприимство.

— Казахи — очень открытый народ, стремящийся помочь в трудную минуту, готовый поделиться последним. Честно говоря, таких качеств я не встречал у европейцев, — поделился Абуфирасс Абдилгани.

Фото из личного архива Абуфирасса Абдилгани

По пути в Арал у него сломался мотоцикл, однако местные жители пришли на помощь незнакомцу. Он был тронут этим поступком.

— Мотоцикл для меня — не просто транспорт, а верный спутник и друг в дороге. Конечно, техника иногда подводит, но Бог ни разу не оставил меня в беде. Даже в местах, где нет связи, мне встречались добрые люди, которые помогали. С некоторыми из них я подружился, — рассказал путешественник.

67-летний Абуфирасс владеет более чем 10 транспортными средствами, четырьмя из которых пользуется по очереди. Остальные, хоть и вышли из строя, до сих пор сохранены, ведь с каждым мотоциклом связаны особые воспоминания. За свою жизнь путешественник посетил более 60 стран. Этот мототур — его четвёртое большое путешествие.

Во время тура «Марракеш — Алматы» он уже преодолел около 10 тысяч километров. В пути провёл 23 дня, практически всё время находясь на мотоцикле. В ближайших планах — остановки в Туркестане и Таразе, после чего — прибытие в Алматы.

— Мне нравится путешествовать в одиночку. Это даёт возможность остаться наедине с собой, никто не мешает, сам регулируешь свой распорядок, — отметил Абуфирасс Абдилгани.

Он снимает видеоматериалы о каждом своём путешествии. Также планирует создать фильм о поездке по Казахстану, чтобы прославлять нашу страну в Марокко и в мире. Кроме того, он заинтересован в развитии туризма и укреплении взаимных связей между Казахстаном и Марокко.