67 ДТП зарегистрировано с начала года в Актюбинской области

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - С начала года в Актюбинской области зарегистрировано 67 дорожно-транспортных происшествий, что на два случая больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Значительное количество ДТП совершается в населенных пунктах, на дорогах республиканского и международного значения.

С 1 по 10 мая на территории Актюбинской области произошло 28 ДТП со смертельным исходом, в вследствие чего погибло 34 человека. Один из случаев произошел по улице Арынова города Актобе, где 18-летний водитель, получивший права три месяца назад, допустил наезд на двух жителей, которые переходили проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу. Погибли два человека, три ребенка остались сиротами. Семья ждала появления на свет четвертого ребенка.

По словам полицейских, водители, управляя транспортом, не учитывают метеорологические и дорожные условия, не соблюдают скоростной режим, выезжают на встречные полосы движения, совершают маневр обгона, допускают наезд на пешеходов на пешеходных переходах, не удостоверившись в безопасности движения.

