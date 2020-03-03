67 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: Восточно-Померанская операция и гибель Героя-казахстанца Нижурина

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Ровно 75 лет назад, 3 марта 1945 года, шел 1351-й день Великой Отечественной войны – важнейшей составной части Второй мировой войны, которая завершилась победой Красной Армии и безоговорочной капитуляцией вооруженных сил Германии. МИА «Казинформ» предлагает вниманию читателей хронику событий того времени.

Восточно-Померанская операция. 3 марта 19-я армия 2-го Белорусского фронта овладела Руммельсбургом и вышла в район севернее Поллнов. 3-й гвардейский танковый корпус А.П. Панфилова во второй половине дня передовыми отрядами вышел к побережью Балтийского моря, а главными силами завязал бои на подступах к городу Кезлин.

Передовые части 11-го гвардейского танкового корпуса 1-й гвардейской танковой армии 1-го Белорусского фронта вышли к юго-западной окраине Кольберга. 2-я гвардейская танковая армия вышла в район юго-западнее Гросс-Раддов. 1-я армия Войска Польского наступала в северном направлении, обходя с востока группировку врага, оборонявшуюся юго-западнее Полыгян. В полосе наступления 47-й армии в сражение был введен механизированный корпус и к исходу дня 47-я армия продвинулась в глубину обороны противника на 20 км.

1-й Украинский фронт. 3 марта противник нанес контрудар из района Лаубан в направлении на Глогау с целью восстановить железнодорожное сообщение между Берлином и Силезией и соединиться со своей группировкой, окруженной в Глогау. Этот контрудар был отбит войсками 1-го Украинского фронта И.С. Конева.

Войска 2-го Белорусского фронта, продолжая наступление, 3 марта с боем овладели городами Руммельсбург и Поллнов…

На территории Чехословакии северо-западнее и западнее города Лученец советские войска с боями заняли населенные пункты Очова, Калинка, Кралевце…

3 марта 1945 года исполнилось 25 лет Герою-казахстанцу Виктору Довженко, в этот же день погиб Филипп Нижурин из Акмолинской области.

Довженко Виктор Михайлович родился 3 марта 1920 года в селе Ташла Ташлинского района Оренбургской области. В 1938 году окончил неполную среднюю школу, после чего работал учителем в Казахстане. В сентябре 1940 года Довженко был призван на службу в Рабоче-крестьянскую Красную Армию. Служил в войсках НКВД СССР.

В 1942 году окончил курсы младших лейтенантов. С февраля 1943 года — на фронтах Великой Отечественной войны. Принимал участие в боях на Центральном и 1-м Белорусском фронтах. Участвовал в Курской битве, освобождении Украинской и Белорусской ССР. К январю 1945 года старший лейтенант Виктор Довженко командовал ротой автоматчиков 1281-го стрелкового полка 60-й стрелковой дивизии 47-й армии 1-го Белорусского фронта. Отличился во время форсирования Вислы и освобождения Варшавы.

15 января 1945 года во время боев в районе Калушина в 25 километрах к северо-западу от Варшавы группа автоматчиков во главе с Довженко проникла во вражеский тыл и в районе хутора Крубин в бою разгромила большую группу вражеских солдат, взяв пять из них в плен. Продвигаясь вперед, рота захватила хутор Гура, отразила несколько контратак противника и вышла к Висле. 16 января рота Довженко первой переправилась через реку и захватила плацдарм на западном берегу. Удержав его, она способствовала успешной переправе через Вислу остальных частей дивизии.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 27 февраля 1945 года за «образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом отвагу и геройство» старший лейтенант Виктор Довженко был удостоен высокого звания Героя Советского Союза. Орден Ленина и медаль «Золотая Звезда» он получить не успел, так как погиб в бою 4 марта 1945 года в районе хутора Вартенберг в Западной Померании. Был похоронен на месте боя, впоследствии перезахоронен в Варшаве.

Нижурин Филипп Трофимович родился в 1913 году в селе Ефремовка Акмолинской области. До призыва в армию работал бухгалтером. В июне 1941 года Нижурин был призван на службу в Рабоче-крестьянскую Красную Армию. С того же года — на фронтах Великой Отечественной войны.

К январю 1945 года гвардии старший сержант Филипп Нижурин командовал конным взводом 302-й отдельной разведроты 214-й стрелковой дивизии 52-й армии 1-го Украинского фронта. Отличился во время боев в Силезии. 25 января 1945 года взвод Нижурина первым вышел к Одеру в районе поселка Ланге к юго-востоку от Вроцлава и провел разведку переправ, после чего переправился на западный берег, захватил плацдарм и удержал его до переправы основных сил. 3 марта 1945 года Нижурин погиб в бою. Был похоронен в городе Жагань,Польша.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 10 апреля 1945 года гвардии старший сержант Филипп Нижурин посмертно был удостоен высокого звания Героя Советского Союза. Также посмертно был награжден орденом Ленина.

3 марта 1945 года до нашей Победы оставалось 67 дней…

68 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: Восточно-Померанская операция и подвиг Героя-казахстанца Мамраева

69 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: Курляндская и Восточно-Померанская операции, дни рождения Героев-казахстанцев

70 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: Восточно-Померанская операция и героизм казахстанца Меркулова

71 ДЕНЬ ДО ПОБЕДЫ: бои в Чехословакии и признание трех казахстанцев Героями

72 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: Восточно-Прусская операция и гибель Героев Балтабанова и Борисюка

73 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: Восточно-Померанская операция и 33-й день рождения будущего Героя Дмитриева

74 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: Нижне-Силезская и Восточно-Померанская операции

75 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: овладение городом и крепостью Познань

Фото: waralbum.ru