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вчера 23:23
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вчера 19:28
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вчера 18:40
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вчера 15:40
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67 детей и подростков обнаружили ночью в увеселительных заведениях Жамбылской области
ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Комплексные профилактические мероприятия по предупреждению преступлений и правонарушений, как с участием несовершеннолетних, так и в их отношении, провели на территории Жамбылской области, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции Жамбылской области.
«В течение двух суток по указанию руководства департамента полиции Жамбылской области, совместно с представителями органов образования и молодежных объединений, в Таразе и во всех районах области проводились профилактические мероприятия», - пояснили в пресс-службе правоохранительного ведомства.
Вечерний развод в преддверии профилактического мероприятия провел первый заместитель начальника департамента полиции области подполковник полиции Бауыржан Удергенов.
«В целях усиления профилактики подростковой преступности в кафе-барах, компьютерных клубах и иных местах массового отдыха молодежи выставлялись наряды, - пояснили в полиции. - Мобильные группы совершали рейды по выявлению несовершеннолетних в развлекательных заведениях в ночное время без сопровождения законных представителей, а также по пресечению реализации алкогольной и табачной продукции».
По итогам двухдневных рейдов по увеселительным заведениям всего жамбылского региона сотрудниками отдела ювенальной полиции МПС управления полиции города Тараза и городских районных отделов полиции доставлено в органы внутренних дел 67 несовершеннолетних, привлечено к административной ответственности 85 родителей и иных взрослых лиц.
На профилактический учет сотрудниками Жамбылского районного отдела полиции поставлен один подросток. На списочный учет сотрудниками Меркенского районного отдела полиции - двое несовершеннолетних. В Центр адаптации несовершеннолетних сотрудниками Жамбылского районного отдела полиции помещен один подросток.
Профилактическая работа в данном направлении находится на постоянном контроле руководства ДП области, подчеркнули в пресс-службе департамента полиции Жамбылской области.
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