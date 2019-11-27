67 детей и подростков обнаружили ночью в увеселительных заведениях Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Комплексные профилактические мероприятия по предупреждению преступлений и правонарушений, как с участием несовершеннолетних, так и в их отношении, провели на территории Жамбылской области, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции Жамбылской области.

«В течение двух суток по указанию руководства департамента полиции Жамбылской области, совместно с представителями органов образования и молодежных объединений, в Таразе и во всех районах области проводились профилактические мероприятия», - пояснили в пресс-службе правоохранительного ведомства.

Вечерний развод в преддверии профилактического мероприятия провел первый заместитель начальника департамента полиции области подполковник полиции Бауыржан Удергенов.

«В целях усиления профилактики подростковой преступности в кафе-барах, компьютерных клубах и иных местах массового отдыха молодежи выставлялись наряды, - пояснили в полиции. - Мобильные группы совершали рейды по выявлению несовершеннолетних в развлекательных заведениях в ночное время без сопровождения законных представителей, а также по пресечению реализации алкогольной и табачной продукции».

По итогам двухдневных рейдов по увеселительным заведениям всего жамбылского региона сотрудниками отдела ювенальной полиции МПС управления полиции города Тараза и городских районных отделов полиции доставлено в органы внутренних дел 67 несовершеннолетних, привлечено к административной ответственности 85 родителей и иных взрослых лиц.

На профилактический учет сотрудниками Жамбылского районного отдела полиции поставлен один подросток. На списочный учет сотрудниками Меркенского районного отдела полиции - двое несовершеннолетних. В Центр адаптации несовершеннолетних сотрудниками Жамбылского районного отдела полиции помещен один подросток.

Профилактическая работа в данном направлении находится на постоянном контроле руководства ДП области, подчеркнули в пресс-службе департамента полиции Жамбылской области.