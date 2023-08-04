67 актюбинских сел подключат к интернету в 2023 году

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - В Актюбинской области усиливают меры по повышению качества и доступности связи и интернета. В этом году в регионе планируется подключить к интернету 67 сельских населенных пунктов. Об этом говорили на совещании по вопросам взаимодействия в развитии мобильной связи и интернета, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В работе совещания приняли участие руководители местных государственных органов, председатель правления АО «Казахтелеком» Куанышбек Есекеев, представители других крупнейших операторов связи страны.

«Сегодня качественный интернет – одна из основных потребностей населения. Глава государства Касым-Жомарт Токаев, отметив необходимостьобеспечения широкополосного доступа в интернет во всех городах и районных центрах, поставил масштабные задачи по обеспечению интернетом отдаленных сел страны», - подчеркнул аким области Ералы Тугжанов.

В настоящее время интернет доступен в 217 из 315 сел области. В текущем году планируется подключить к интернету 67 сельских населенных пунктов.

«Мы должны обеспечить население, в первую очередь молодежь, качественным интернетом, в том числе и для того, чтобы остановить отток населения из сел. Решение ряда проблем сферы образования, здравоохранения, занятости на селе напрямую связано с интернетом. Мы

должны сосредоточиться на развитии этого направления», - отметил Ералы Тугжанов.

В ходе совещания о текущей ситуации по развитию связи и интернетизации в регионе доложил руководитель управления цифровых технологий Асет Отарбаев, операторы связи проинформировали о проводимой ими работе. Куанышбек Есекеев сообщил, что в течение следующих двух месяцев в областном центре будут проведены работы по установке сети 5G.

«Сейчас компанией ведется активное строительство волоконно-оптической сети по всей республике, в том числе и в Актобе. И здесь, одними из динамично развивающихся районов и массовой застройки жилья являются микрорайоны «Батыс-2» и ж/м им. Есет-батыра, в которых «Казахтелеком» сейчас также активно развивает свою инфраструктуру и сети. Кроме нового строительства оптической линии, мы переводим наших клиентов с устаревших медных технологий на оптические и миграция на оптические технологии позволяет нам работать на перспективу, иметь большой задел на будущее», - отметил он.

Ералы Тугжанов выразил уверенность в том, что все операторы связи со своей стороны приложат усилия для исполнения поручения Президента страны по повышению качества и доступности интернета и связи. Он отметил, что за последние три года в 8 районах области реализовано 67 проектов по строительству волоконно-оптических линий на сумму 1,3 млрд

тенге.

Вместе с тем, остается ряд вопросов, требующих решения со стороны операторов, в числе актуальных проблема установки в селах базовых станций стандарта 3G, в результате качество связи не удовлетворяет потребности и ожидания населения.

Установка базовых станций стандарта 4G значительно улучшит качество связи в селах. В регионе имеется 26 сел, в которые интернет подается посредством радиодоступа, что приводит к нестабильному соединению. При этом в пределах одного километра от данных населенных пунктов проходят волоконно-оптические линии связи. Подключение к данным линиям обеспечит высокоскоростное стабильное соединение.

Кроме того, необходимо ускорение исполнения операторами обязательств по установке базовых станций как в областном центре, так и в районах области, также работ по прокладке волоконно-оптических линий связи к 20 школам, которые построят в рамках национального проекта «Комфортная школа».

По итогам совещания Ералы Тугжанов поручил до конца 2023 года стопроцентно решить вопрос по обеспечению качественным мобильным интернетом Актобе.

Также был подписан меморандум о взаимодействии по развитию связи и интернета в Актюбинской области. Документ предполагает дальнейшее развитие сети телеком-оператора в регионе, запуск сети 5G в Актобе с поэтапным увеличением количества базовых станций, а также дальнейший перевод жителей города с ADSL на GPON. В Актюбинской области

усиливают меры по повышению качества и доступности связи и интернета