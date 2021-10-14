669 пациентов с КВИ находятся в тяжелом состоянии – Минздрав

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Пресс-служба Минздрава опубликовала актуальную информацию о заболеваемости коронавирусной инфекцией в РК на 14.10.2021 г. Об этом передает МИА «Казинформ».

«На 14 октября лечение от КВИ продолжают получать 53 289 человек (46 444 КВИ+ и 6 845 КВИ-), из них в стационарах находится 9 150 пациентов, на амбулаторном уровне – 44 139 пациентов. Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии – 669 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 194 пациента, на аппарате ИВЛ – 130 пациентов», - говорится в сообщении Минздрава.