669 человек лечатся в инфекционных стационарах в Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырауской области 669 человек получают лечение в инфекционных стационарах от COVID-19 и пневмонии, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу управления здравоохранения региона.

«За последние сутки в области выявлено 98 инфицированных коронавирусом. В городе Атырау подтверждено 75 случаев заражения COVID-19. В результате скрининга было выявлено 7 заболевших на месторождении Тенгиз. Также за последние сутки COVID-19 подтвердился: у 7 жителей Жылыойского района, у 1 жителя Индерского района, у 4 жителей Исатайского, у 1 жителя Кызылкугинского, у 2 жителей Макатского, у 1 жителя Махамбетского районов. Заболевание у 56 пациентов с коронавирусной инфекцией протекает с соответствующими симптомами. У 42 человек симптоматика отсутствует. За прошедшие сутки в области от коронавируса вылечились 104 человек. В настоящее время в домашних условиях получают лечение 1189 человек, в модульной больнице - 184, в инфекционном стационаре областной больницы - 94 пациента, во фтизиопульмонологическом центре - 101, в районных инфекционных стационарах - 144. В инфекционном стационаре на месторождении Тенгиз - 146», - сообщает пресс-служба управления здравоохранения.

Атырауская область по темпам распространения коронавируса расположена в «красной» зоне.