668 пациентов с коронавирусом находятся в тяжелом состоянии – Минздрав РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Лечение от коронавирусной инфекции в Казахстане продолжают получать 31 232 человека. 668 пациентов находятся в тяжелом состоянии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Министерства здравоохранения РК.

На 26 мая лечение от КВИ продолжают получать 31 232 человека (30 667 КВИ+ и 565 КВИ-), из них в стационарах находится – 11 986 пациентов, на амбулаторном уровне – 19 246 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

• в тяжелом состоянии – 668 пациентов,

• в состоянии крайней степени тяжести – 171 пациент,

• на аппарате ИВЛ – 107 пациентов.

Напомним, за прошедшие сутки в Казахстане выявлено 1739 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.