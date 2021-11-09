665 360 жителей Атырауской области насчитали во время переписи

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- При переписи жителей Атырауской области насчитали 665 360 человек. Информация об этом прозвучала на заседании под председательством главы региона Махамбета Досмухамбетова, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Заместитель акима области Нариман Таушев сообщил о завершении в регионе основного этапа переписи населения.

По его словам, в Национальное бюро статистики поступили многочисленные обращения от жителей всех регионов страны о продлении сроков онлайн-переписи. Поэтому Правительством было принято решение о дополнительном включении функции онлайн-анкетирования до 8 ноября. В регионе основные работы по переписи были завершены 7 ноября.

«По Атырауской области количество прошедших перепись жителей составило 665 360 человек, что на 0,2% больше учётного населения, которое составляло 663 990 человек по состоянию на 1 августа 2021 года. 297 839 человек, или 45% населения област и, прошли перепись в онлайн-режиме, количество прошедших в оффлайн-режиме - 367 521 человек, или 55% жителей. С 8 ноября 2021 года Национальное бюро статистики приступило к обработке данных переписи населения», - сказал Н. Таушов.Он сообщил, что согласно плану проведения Национальной переписи населения, в декабре будут опубликованы предварительные итоги: статистические данные о численности городского и сельского населения и гендерном составе населения в разрезе республики и регионов.Наряду с этим, заместитель акима области поблагодарил журналистов, которые оказали поддержку важной кампании посредством разъяснительной работы среди населения.Подытоживая собрание, аким области Махамбет Досмухамбетов поблагодарил всех участвовавших в Национальной переписи населения и оказавших помощь в успешном завершении работы.