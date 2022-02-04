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6648 заболевших коронавирусом выявили за сутки в Казахстане
4 Февраля 2022 08:00
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 6648 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.
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В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 749,
город Алматы - 1602,
город Шымкент - 56,
Акмолинская область - 507,
Актюбинская область - 237,
Алматинская область - 413,
Атырауская область - 124,
Восточно-Казахстанская область - 285,
Жамбылская область - 93,
Западно-Казахстанская область - 296,
Карагандинская область - 611,
Костанайская область - 545,
Кызылординская область - 38,
Мангистауская область - 47,
Павлодарская область - 679,
Северо-Казахстанская область - 351,
Туркестанская область - 15.
Всего в стране выявлено 1260407 заболевших.
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