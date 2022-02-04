6648 заболевших коронавирусом выявили за сутки в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 6648 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 749,

город Алматы - 1602,

город Шымкент - 56,

Акмолинская область - 507,

Актюбинская область - 237,

Алматинская область - 413,

Атырауская область - 124,

Восточно-Казахстанская область - 285,

Жамбылская область - 93,

Западно-Казахстанская область - 296,

Карагандинская область - 611,

Костанайская область - 545,

Кызылординская область - 38,

Мангистауская область - 47,

Павлодарская область - 679,

Северо-Казахстанская область - 351,

Туркестанская область - 15.

Всего в стране выявлено 1260407 заболевших.



