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6637 заболевших коронавирусом выявлено в Казахстане за сутки
26 Июля 2021 08:00
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 6637 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Coronavirus2020.kz.
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В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 1510,
город Алматы - 1219,
город Шымкент - 520,
Акмолинская область - 192,
Актюбинская область - 255,
Алматинская область - 194,
Атырауская область - 420,
Восточно-Казахстанская область - 139,
Жамбылская область - 152,
Западно-Казахстанская область - 168,
Карагандинская область - 781,
Костанайская область - 181,
Кызылординская область - 168,
Мангистауская область - 258,
Павлодарская область - 202,
Северо-Казахстанская область - 133,
Туркестанская область - 145.
Всего в стране выявлено 535906 заболевших.
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