663 пациента с коронавирусом находятся в тяжелом состоянии – Минздрав РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На 20 апреля лечение от КВИ в Казахстане продолжают получать 38 997 человек (38 634 КВИ+ и 363 КВИ-), из них в стационарах находятся 13 836 пациентов, на амбулаторном уровне – 25 161 пациент, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Министерства здравоохранения РК.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся в тяжелом состоянии – 663 пациента, в состоянии крайней степени тяжести – 176 пациентов; на аппарате ИВЛ – 96 пациентов.