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    09:12, 20 Апрель 2021 | GMT +6

    663 пациента с коронавирусом находятся в тяжелом состоянии – Минздрав РК

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На 20 апреля лечение от КВИ в Казахстане продолжают получать 38 997 человек (38 634 КВИ+ и 363 КВИ-), из них в стационарах находятся 13 836 пациентов, на амбулаторном уровне – 25 161 пациент, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Министерства здравоохранения РК.

    Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся в тяжелом состоянии – 663 пациента, в состоянии крайней степени тяжести – 176 пациентов; на аппарате ИВЛ – 96 пациентов.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Общество Минздрав РК
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