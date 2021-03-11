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    08:15, 11 Март 2021 | GMT +6

    662 человека выздоровели от коронавирусной инфекции за сутки в РК

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане 662 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.

    В разрезе регионов:

    город Нур-Султан - 126,

    город Алматы - 77,

    город Шымкент - 6,

    Акмолинская область - 69,

    Актюбинская область - 41,

    Алматинская область - 18,

    Атырауская область - 24,

    Восточно-Казахстанская область - 21,

    Жамбылская область - 10,

    Западно-Казахстанская область - 43,

    Карагандинская область - 47,

    Костанайская область - 53,

    Кызылординская область - 10,

    Мангистауская область - 2,

    Павлодарская область - 67,

    Северо-Казахстанская область - 44,

    Туркестанская область - 4.

    Итого выздоровевших в Казахстане - 204129.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК
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