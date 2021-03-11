662 человека выздоровели от коронавирусной инфекции за сутки в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане 662 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 126,

город Алматы - 77,

город Шымкент - 6,

Акмолинская область - 69,

Актюбинская область - 41,

Алматинская область - 18,

Атырауская область - 24,

Восточно-Казахстанская область - 21,

Жамбылская область - 10,

Западно-Казахстанская область - 43,

Карагандинская область - 47,

Костанайская область - 53,

Кызылординская область - 10,

Мангистауская область - 2,

Павлодарская область - 67,

Северо-Казахстанская область - 44,

Туркестанская область - 4.

Итого выздоровевших в Казахстане - 204129.



