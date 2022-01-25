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6610 человек выздоровели от коронавируса в Казахстане
25 Января 2022 08:16
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане 6610 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.
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В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 2702,
город Алматы - 1750,
Акмолинская область - 27,
Алматинская область - 358,
Атырауская область - 99,
Восточно-Казахстанская область - 172,
Жамбылская область - 21,
Западно-Казахстанская область - 133,
Карагандинская область - 534,
Костанайская область - 38,
Кызылординская область - 391,
Мангистауская область - 36,
Павлодарская область - 151,
Северо-Казахстанская область - 150,
Туркестанская область - 48.
Итого выздоровевших в Казахстане – 1 000 550.
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