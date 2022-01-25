6610 человек выздоровели от коронавируса в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане 6610 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 2702,

город Алматы - 1750,

Акмолинская область - 27,

Алматинская область - 358,

Атырауская область - 99,

Восточно-Казахстанская область - 172,

Жамбылская область - 21,

Западно-Казахстанская область - 133,

Карагандинская область - 534,

Костанайская область - 38,

Кызылординская область - 391,

Мангистауская область - 36,

Павлодарская область - 151,

Северо-Казахстанская область - 150,

Туркестанская область - 48.

Итого выздоровевших в Казахстане – 1 000 550.