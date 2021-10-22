661 нарушитель домашнего карантина выявлен в Кокшетау

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Благодаря приложению «Ashyq» в Кокшетау выявили 661 нарушителя домашнего карантина. Среди них 478 человек со статусом «красный», 138 - со статусом «желтый». Об этом на брифинге сообщил главный государственный санитарный врач Кокшетау Канат Искаков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В городе Кокшетау в проекте «Ashyq» участвуют более 800 объектов предпринимательства. Эффективность проекта подтверждается выявлением больных коронавирусной инфекцией и контактных, нарушивших режим домашнего карантина.

«На сегодня при помощи приложения «Ashyq» в Кокшетау удалось выявить 661 нарушителя, в том числе 478 человек со статусом «красный», 138 - со статусом «желтый». 235 человека привлечены к административной ответственности на общую сумму 8 млн 255 тысяч 360 тенге», - пояснил К. Искаков.

159 нарушителей режима карантина оказались жителями других регионов Казахстана. По ним информация для принятия мер была направлена по месту жительства.

Как добавил спикер, мониторинговые группы также продолжают выявлять нарушения карантинных мер в Кокшетау.

«С 1 октября проверками охвачены 86 объектов различных форм собственности, выявлены нарушения на 10-ти. За нарушение масочного режима к административной ответственности привлечены ответственные лица четырех объектов. За нарушение режима работы привлечены два индивидуальных предпринимателя. За проведение массовых мероприятий с участием более 50 человек привлечены четыре индивидуальных предпринимателя», - отметил главный госсанврач областного центра.

К. Искаков также пояснил, что согласно принятому 20 октября постановлению главного государственного санврача РК №47, для объектов, участвующих в проекте «Ashyq», установлен определенный режим работы.

«В регионах, находящихся в «красной» и «темно-красной» зонах - до 00:00 часов, Лидерам проекта «Ashyq» - до 02:00 часов. В регионах, находящихся в «желтой» зоне - до 01.00 часов, Лидерам проекта «Ashyq» - до 03:00 часов. В регионах, находящихся в «зеленой» зоне - до 03:00 часов, Лидерам проекта «Ashyq» - до 05:00 часов. В выходные дни допускается работа объектов при условии наличия безопасного «зеленого» статуса у сотрудников и посетителей», - резюмировал К. Искаков.